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कानपुर: सड़क पर लड़ रहे साड़ की चपेट में आने से बाइक सवार घायल

Shikha Pandey

Updated Thu, 05 Nov 2026 06:00 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 06:00 PM IST







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चकेरी में बीच सड़क पर लड़ रहे सांड़ों की चपेट में आने से वहां से गुजर रहा बाइक सवार उनकी चपेट में आ गया। जिससे बाइक सवार घायल हो गया। मौके पर मौजूद यातायात सिपाही घायल को कांशीराम अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां पर उसका उपचार कराया गया। ... और पढ़ें

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