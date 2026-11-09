बांदा: कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल ने दो घंटे में पाया काबू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 09 Nov 2026 12:17 PM IST
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बांदा में शहर कोतवाली क्षेत्र के बबेरू रोड स्थित राजेश की कबाड़ की दुकान में रविवार को आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों और अग्निशमन विभाग की मदद से करीब दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ सिंह ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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