कानपुर: कांशीराम अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की बिगड़ी हालत, मौत

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रामादेवी स्थित कांशीराम अस्पताल में प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा की हालत बिगड़ी। इसके बाद उन्हें हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां सीओडी आरओबी के पास रास्ते में दोनों की मौत हो गई। बेटे को दफना दिया गया है। महिला के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया है। पुलिस ने लिखित में लेकर शव को उनके सुपुर्द कर दिया है।

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