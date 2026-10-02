{"_id":"6abf902d2ee456873209170e","slug":"video-major-risk-at-kanpurs-mascar-ghat-boating-in-swollen-ganges-without-life-jackets-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के मैस्कर घाट पर बड़ा जोखिम, उफनती गंगा में बिना लाइफ जैकेट बोटिंग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के कैंट स्थित मैस्कर घाट पर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। उफान मारती गंगा में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नाविक पर्यटकों व स्थानीय लोगों को नौका विहार करा रहे हैं। घाट पर न तो पुलिस बल की तैनाती है और न ही जल पुलिस/गोताखोर मौजूद हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है।

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