कानपुर: नानामऊ घाट पर गंगा में कूदा युवक, तलाश जारी

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नानामऊ घाट पर सोमवार शाम एक युवक गंगा नदी में कूद गया। युवक के पुल से नदी में छलांग लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में तलाश शुरू कराई गई। प्रशासन की ओर से स्टीमर भी लगाया गया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका।

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