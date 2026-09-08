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कानपुर: ब्रेकर से उछलकर डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

Tue, 08 Sep 2026 10:00 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Tue, 08 Sep 2026 10:00 PM IST
Kanpur: Youth dies after bike hits divider upon bouncing off speed breaker
चकेरी थानाक्षेत्र के अहिरवां के संजीव नगर में सोमवार रात एक बाइक ब्रेकर से उछलकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में सिर में चोट लगने से युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
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