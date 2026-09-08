कानपुर: ब्रेकर से उछलकर डिवाइडर से टकराई बाइक, युवक की मौत

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चकेरी थानाक्षेत्र के अहिरवां के संजीव नगर में सोमवार रात एक बाइक ब्रेकर से उछलकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में सिर में चोट लगने से युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

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