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कानपुर: उच्च प्राथमिक स्कूल परिसर में जलभराव, कक्षाओं और रसोई घर के पास तक भरा बरसात का पानी

Shikha Pandey

Updated Thu, 10 Sep 2026 08:31 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 08:31 PM IST







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कल्याणपुर ब्लॉक में उच्च प्राथमिक स्कूल सिंहपुर कछार में जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से बरसात का पानी पूरे स्कूल के परिसर में भरा हुआ है। यहां रसोई घर और कक्षाओं के पास तक जलभराव है। जलभराव की वजह से विद्यार्थियों और अध्यापकों को काफी असुविधा है। ... और पढ़ें

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