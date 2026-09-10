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कानपुर: उच्च प्राथमिक स्कूल परिसर में जलभराव, कक्षाओं और रसोई घर के पास तक भरा बरसात का पानी

Thu, 10 Sep 2026 08:31 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 10 Sep 2026 08:31 PM IST
Kanpur: Waterlogging on upper primary school premises
कल्याणपुर ब्लॉक में उच्च प्राथमिक स्कूल सिंहपुर कछार में जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से बरसात का पानी पूरे स्कूल के परिसर में भरा हुआ है। यहां रसोई घर और कक्षाओं के पास तक जलभराव है। जलभराव की वजह से विद्यार्थियों और अध्यापकों को काफी असुविधा है।
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