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कानपुर: टाटमिल-घंटाघर मार्ग पर जलभराव की समस्या खत्म, सड़क निर्माण शुरू होने से व्यापारियों में खुशी
कानपुर के टाटमिल–घंटाघर मार्ग पर लंबे समय से चले आ रहे जलभराव और जर्जर सड़क की समस्या से जूझ रहे व्यापारियों और क्षेत्रीय निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र और जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे के नेतृत्व में घंटा-घड़ियाल बजाकर किए गए जोरदार धरना-प्रदर्शन के बाद प्रशासन व पीडब्ल्यूडी विभाग हरकत में आ गया। मार्ग पर जलभराव रोकने के आवश्यक कार्य के साथ-साथ अब पक्की सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों में भारी खुशी की लहर है।
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