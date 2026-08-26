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कानपुर: बारिश के बाद देवकी पैलेस चौराहे से रावतपुर गोटिया क्रॉसिंग के बीच जलभराव

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 01:08 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 01:08 PM IST







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कानपुर में बारिश के बाद देवकी पैलेस चौराहे से रावतपुर गोटिया क्रॉसिंग के बीच भारी जलभराव हो गया है। सड़क पर पानी भरने के कारण इस प्रमुख मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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