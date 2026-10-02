कानपुर वीवीआईपी रूट का बुरा हाल, जाजमऊ से सर्किट हाउस तक की सड़क उखड़ी

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कानपुर में जाजमऊ से सर्किट हाउस को जोड़ने वाली प्रमुख वीवीआईपी सड़क रखरखाव के अभाव में पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। सड़क उखड़ने से मार्ग पर बिछी बजरी और गहरे गड्ढे रोजाना हादसों का सबब बन रहे हैं, जिससे कई राहगीर व बाइक सवार फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। इस मार्ग से प्रशासनिक अधिकारियों और वीवीआईपी प्रतिनिधियों की आवाजाही रोजाना होती है, लेकिन इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की उपेक्षा के चलते सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है।

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