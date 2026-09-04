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कानपुर: उफनती पांडु नदी के बीच पानी में डूबे पुल को पार कर रहे ग्रामीण

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 11:04 AM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 11:04 AM IST







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पनकी क्षेत्र स्थित पनका गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण पांडु नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिससे गांव को जोड़ने वाला पुल पानी में पूरी तरह डूब चुका है। इसके बावजूद स्थानीय लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस डूबे हुए पुल के ऊपर से आवागमन कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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