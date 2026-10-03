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कानपुर: बरसाती पानी से घिरा ग्राम सचिवालय, सेवाएं हुई ठप और कक्षों में ताला

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 03 Oct 2026 03:55 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 03:55 PM IST







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कल्याणपुर ब्लॉक के गंभीरपुर कछार में बना ग्राम सचिवालय बरसाती पानी से चारों तरफ से घिर गया है। सचिवालय के चारों तरफ करीब डेढ़ से एक फीट तक पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह सचिवालय तक जाना संभव नहीं है। इसीलिए सचिवालय की सभी कक्षों में ताला बंद है। ... और पढ़ें

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