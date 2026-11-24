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घायल रवि निषाद ने बताया के, वह खेत में गेंदा का फूल तोड़ने गए थे। एक दोस्त के पर हमला किया। चीख पुकार सुनकर वह बचाने पहुंचे तो तेन्दुए ने उनपर हमला कर दिया। वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे। रवि ने बताया कि, तेन्दुए ने उनके अलावा 5-6 लोगों का काटा है।

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