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कानपुर: घाटमपुर में दर्दनाक हादसा, रिश्तेदारी में आए युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 10 Oct 2026 11:08 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 11:08 AM IST







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घाटमपुर थाना क्षेत्र के परास गांव में शुक्रवार देर शाम ईंट लदे तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपनी रिश्तेदारी में आया था। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने परास-बरीपाल मार्ग पर ढाई घंटे तक जाम लगा दिया। ... और पढ़ें

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