कानपुर: सिंहपुर-मंधना मार्ग पर जलभराव से आवागमन हुआ ठप

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सिंहपुर से मंधना मार्ग पर सिंहपुर बाजार से प्रेमपुर गांव तक बरसाती पानी के जल भराव की वजह से इस मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है।कई जगह एक से दो फीट तक पानी भरा हुआ है। इस वजह से लोग करीब चार किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर मंधना से सिंहपुर और सिंहपुर से मंधना के लिए आवागमन करने को मजबूर है।

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