{"_id":"6ab507880de122256f08ab61","slug":"video-kanpur-traders-protest-over-delays-in-cm-grid-road-construction-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सीएम ग्रिड सड़कनिर्माण में देरी पर फूटा व्यापारियों का गुस्सा प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के किदवई नगर सी-ब्लॉक में सीएम ग्रिड सड़क निर्माण परियोजना में हो रही अत्यधिक देरी और बदहाली को लेकर स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। निर्माण कार्य के लंबे समय से लटके होने के कारण व्यापार ठप होने और राहगीरों को हो रही भारी असुविधा से नाराज व्यापारियों ने सड़क पर उतरकर नगर निगम और कार्यदायी संस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन व नारेबाजी की।

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