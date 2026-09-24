कानपुर: महापौर बोलीं- मंगल भवन की समिति भंग करना गलत, अधिकारियों पर फोड़ा शहर की बदहाली का ठीकरा, ये भी कहा

कानपुर में बेनाझावर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में बने मंगल भवन की समिति भंग करने पर गुरुवार को महापौर प्रमिला पांडेय ने नगर आयुक्त के फैसले पर नाराजगी जताई। शहर की जर्जर सड़कों और जलभराव के मुद्दे पर उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने मंगल भवन की समिति भंग किए जाने पर अपना गुस्सा निकाला।

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कहा कि कमेटी को भंग करने का निर्णय नगर निगम की कार्यकारिणी और सदन की स्वीकृति के बिना लिया गया है, जो पूरी तरह गलत है। मामले की शिकायत शासन से की जाएगी। महापौर ने कहा कि मंगल भवन में अब तक करीब 100 शादियां हो चुकी हैं। इसके निर्माण और संचालन से जुड़े कार्यों में कुछ भी गलत नहीं किया गया है। हर काम के लिए कानूनी सलाह ली गई थी।