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कानपुर: हंसपुरम में बाबा नीलकंठ धाम का तीसरा वार्षिकोत्सव संपन्न, निकली भव्य दिव्य बारात
कानपुर के नौबस्ता हंसपुरम (सेक्टर 6ए) स्थित बाबा नीलकंठ धाम मंदिर का तीसरा वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत मंदिर परिसर में श्री रामचरितमानस का पाठ, बाबा की भव्य दिव्य बारात यात्रा और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन में क्षेत्रीय शिव भक्तों और व्यवस्थापक यशवंत सिंह के विशेष सहयोग से हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और प्रसाद ग्रहण किया।
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