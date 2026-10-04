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कानपुर: गोविंद नगर में छात्रा की संदिग्ध मौत, छोटे भाई ने कमरे में लटका देखा शव

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 04 Oct 2026 04:04 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 04:04 PM IST







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गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची बस्ती में रविवार देर शाम 11वीं की छात्रा ने कमरे के अंदर पंखे से दुपट्टे के सहारे फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल खुदकुशी के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। ... और पढ़ें

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