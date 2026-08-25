कानपुर: डीएम की कलाई पर छात्राओं ने बांधी राखी

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ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं और शिक्षिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को राखी बांधी। डीएम ने छात्राओं को उपहार देकर उनका उत्साह बढ़ाया। कहा कि सफलता के लिए पढ़ाई के साथ मेहनत, अनुशासन और अच्छे संस्कार जरूरी हैं। इल्तिज़ा, अपूर्वा, सानिया, अवनी, अन्वी समेत अन्य छात्राएं, शिक्षिका अनुराधा, रीना, सुनीता आदि मौजूद रहीं।

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