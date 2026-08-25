जिंदगी भर का गम दे गया हादसा: बारिश में नहाते समय नाली में गिरकर बहा मासूम, मौत से मचा कोहराम

पाली थाना क्षेत्र के दौलतपुर में मंगलवार को बारिश के दौरान नहाते समय नाली में गिर गया। नाली में कुछ दूर बहने के बाद वह क्रास के पास फंस गया। सीमेंट का पटला हटाकर उसे बाहर निकाला गया। आनन फानन ही परिजन उसे लेकर पीएचसी गए। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। दौलतपुर निवासी रोहित खेती करता है।

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उन्होंने बताया कि मंगलवार की शाम तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान उसका इकलौता पुत्र अंश (3) मकान के बाहर जाकर नहाने लगा। कुछ अन्य बच्चे भी बाहर नहा रहे थे। इसी दौरान अंश नाली में गिर गया। कुछ दूर बहने के बाद अंश नाली के क्रास में फंस गया। परिजनों को काफी देर तक जब अंश नजर नहीं आया तो उसकी तलाश की। काफी देर बाद सीमेंट के पटले के नीचे अंश नजर आया। पीएचसी में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बेटे का शव देख मां राधा बदहवास हो गई। थानाध्यक्ष विजय मिश्रा ने बताया कि प रिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया।