{"_id":"6aa7c8da33bb13ba1a08e80f","slug":"video-kanpur-speed-limit-raised-from-40-to-80-kmh-without-traffic-signals-uproar-over-hike-on-barrage-highway-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिना संकेतक-लाइट 40 से 80 हुई गति सीमा, बैराज हाईवे पर स्पीड लिमिट बढ़ाने पर बवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना-गंगा बैराज स्टेट हाईवे पर गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर सीधे 80 किलोमीटर प्रति घंटे किए जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने तीव्र विरोध दर्ज कराया है। सुरक्षा मानकों और संकेतकों के अभाव के बीच बढ़ाई गई रफ्तार से हादसों का खतरा दोगुना हो गया है। बनियापुरवा निवासी मनोज कुशवाहा समेत स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि चौराहों पर सिग्नल, लाइट व चेतावनी बोर्ड न होने से आए दिन लोग तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ रहे हैं।

... और पढ़ें