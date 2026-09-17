{"_id":"6aabf1491c6461eb5200d24f","slug":"video-kanpur-sp-holds-protest-with-begging-bowls-on-prime-ministers-birthday-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सपा ने कटोरा लेकर किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर गुरुवार को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड द्वारा फेथफुलगंज चौराहे पर बेरोजगारी और युवाओं की समस्याओं को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता हाथों में कटोरा लेकर सड़क पर उतरे और राहगीरों से सांकेतिक रूप से भीख मांगकर सरकार का ध्यान बेरोजगार युवाओं की समस्याओं की ओर आकर्षित किया। महानगर अध्यक्ष फजल महमूद ने कहा कि आज देश का नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। युवा वर्षों तक मेहनत कर पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, लेकिन भर्ती में देरी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से उसका भविष्य प्रभावित हो रहा है। कटोरा लेकर किया गया यह प्रदर्शन युवाओं की इसी परेशानी को सरकार तक पहुंचाने का सांकेतिक प्रयास है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी, महंगी शिक्षा और रोजगार के सीमित अवसरों जैसे मुद्दे उठाए।

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