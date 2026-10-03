कानपुर: दक्षिण कोरियाई मास्टर वानयॉन्ग ली ने बच्चों को दिए ताइक्वांडो के अंतरराष्ट्रीय गुर

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कानपुर में खेल इतिहास का नया अध्याय लिखते हुए एच.एल. स्पोर्ट्स ग्रुप एवं एचएल ताइक्वांडो क्लब द्वारा गोपाल नगर स्थित बरसाना बैंक्वेट हॉल में दो दिवसीय इंटरनेशनल ताइक्वांडो सेमिनार 2026 का सफल आयोजन किया गया। दक्षिण कोरिया से आए मुख्य प्रशिक्षक मास्टर वानयॉन्ग ली ने स्थानीय खिलाड़ियों को स्पारिंग, पूमसे और सेल्फ डिफेंस की विश्वस्तरीय तकनीकों के गुर सिखाए। कोच आकाश तिवारी के नेतृत्व में आयोजित इस ऐतिहासिक शिविर में प्रतिभागियों को अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र वितरित किए गए।

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