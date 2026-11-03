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कानपुर: लाल बंगला में सजी सोमवारी बाजार, देर रात तक खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 03 Nov 2026 04:07 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 04:07 PM IST







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कानपुर के चकेरी स्थित लाल बंगला क्षेत्र में सोमवार को साप्ताहिक 'सोमवारी बाजार' का आयोजन हुआ, जहां सुबह से ही दुकानें सज गईं। देर रात तक चलने वाले इस पारंपरिक बाजार में रोजमर्रा के सामान, वस्त्र और घरेलू सामान खरीदने के लिए स्थानीय लोगों व दूर-दराज से आए ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे बाजार गुलजार रहा। ... और पढ़ें

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