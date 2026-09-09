{"_id":"6aa1326a615784e68c0e811c","slug":"video-kanpur-soil-filled-into-sunken-sections-of-footpath-on-mandhana-ganga-barrage-state-highway-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना-गंगा बैराज स्टेट हाईवे पर धंसे फुटपाथों पर डाली गई मिट्टी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ने मंधना गंगा बैराज स्टेट हाईवे पर ब्लू वर्ल्ड तिराहे से यश कोठारी चौराहे तक जगह-जगह धंसे फुटपाथ की खबर को एक सितंबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार विभाग ने अब धंसे हुए फुटपाथ पर मिट्टी डलवा दी है। अब देखना है कि कितनी जल्दी हाईवे पर पैचवर्क का काम करवाया जाएगा।

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