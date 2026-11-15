कानपुर: श्रद्धा और उत्साह के साथ निकली छठवीं श्री जगन्नाथ स्वामी पालकी यात्रा

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कानपुर के लाल बंगला स्थित श्री ओमर-उमर वैश्य समाज की ओर से रविवार को छठवीं श्री जगन्नाथ स्वामी पालकी यात्रा बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। आनंद नगर से शुरू होकर कालीबाड़ी प्रांगण पहुंची इस भव्य यात्रा में राधा-कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं, जहां करीब एक हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया।

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