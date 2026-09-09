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कानपुर: जन्माष्टमी पर डीजे बजवाकर नहीं दिया बकाया, एसीपी बिल्हौर ने दरोगा को किया लाइन हाजिर

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 04:28 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 04:28 PM IST







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थाने में जन्माष्टमी पर डीजे लगवाकर किराया न देने का वीडियो वायरल होने पर बिल्हौर एसीपी के निर्देश पर आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। ... और पढ़ें

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