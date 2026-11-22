{"_id":"6b031191605262105b0194eb","slug":"video-kanpur-shri-ram-katha-begins-in-kidwai-nagar-with-a-kalash-yatra-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: किदवईनगर में कलश यात्रा के साथ श्रीराम कथा की शुरुआत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्रीराम सार्वजनिक सेवा समिति की ओर से श्री रामकथा का शुभारंभ रविवार को हुआ। इस अवसर पर किदवईनगर, वार्ड ब्लॉक स्थित रामकथा पार्क से कलश यात्रा निकाली गई। इसमें महिलाएं भगवान श्रीराम के संकीर्तन के साथ सिर पर कलश रखकर शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्य यजमान अंकित द्विवेदी, कार्यकम संयोजक देवेश द्विवेदी, रविशंकर अग्निहोत्री, राधे शिवहरे, विवेक बाजपेयी, अभिषेक पांडेय, मोनू, मुन्ना गुप्ता, विवेक द्विवेदी, संतोष अवस्थी आदि मौजूद रहे।

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