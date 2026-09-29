कानपुर: किदवई नगर में पांच दिन से भरा सीवर का पानी, जलकल दफ्तर में भड़के पार्षद का हंगामा

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कानपुर के किदवई नगर स्थित बाबू पुरवा कॉलोनी में पिछले पांच दिनों से जलभराव और सीवर के गंदे पानी की निकासी न होने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। समस्या का समाधान न होने पर क्षेत्रीय पार्षद आलोक यादव ने जोन-3 जलकल दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों के समक्ष सख्त नाराजगी जताई। पैराशूट गली और अंजुमन गौसिया मस्जिद के आसपास घुटनों तक सीवर का गंदा पानी जमा होने से क्षेत्रीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है।

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