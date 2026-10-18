{"_id":"6ad4bff9eb55b4710c05578c","slug":"video-kanpur-sewage-water-flows-onto-roads-in-awas-vikas-no-1-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आवास विकास नंबर एक में सड़कों पर बह रहा सीवर का पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कल्याणपुर के आवास विकास नंबर एक में सीवर और जलनिकासी की समस्या से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नालियां चोक होने के कारण सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इससे रास्तों पर गंदगी फैल रही है और लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से जलनिकासी व्यवस्था प्रभावित है। नालियों का पानी बाहर निकलकर सड़कों पर फैल रहा है। इससे आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को गंदे पानी के बीच से निकलना पड़ रहा है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी घरों से निकलने और आने-जाने में परेशानी हो रही है। सीवर का पानी लंबे समय तक सड़कों पर जमा रहने से बदबू फैलने और संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है।

... और पढ़ें