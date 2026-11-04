{"_id":"6aeaf0352493c701720b518e","slug":"video-kanpur-saraiya-rob-opened-without-formal-inauguration-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बिना उद्घाटन के सरैया आरओबी हुआ चालू, आज रात तक पूरे होंगे बाकी छोटे कार्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्लागंज में सरैया आरओबी को बुधवार दोपहर 12:30 बजे चालू कर दिया गया है, जिससे सरैया रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से अब लोगों को निजात मिलेगी। चालू करने के दौरान मौके पर रहे सेतु निगम के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर एसके सुमन ने बताया कि जाम की समस्या को देखते हुए इसे आज चालू किया गया है। वहीं, उद्घाटन के बारे में पूछा गया तो बोले कि उद्घाटन आगे जब भी संभावित तिथि होगी किया जाएगा। लेकिन जाम की समस्या थी, इसलिए इसे चालू किया गया है। साथ ही, जो छोटे कार्य शेष हैं। वह भी आज रात तक पूरे कर लिए जाएंगे। ऐसे में लखनऊ कानपुर के बीच अब आवा गमन अब और सुगम हो जाएगा।

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