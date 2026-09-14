{"_id":"6aa7af35088e436b4e07adea","slug":"video-kanpur-road-on-mandhana-ganga-barrage-highway-repaired-seven-foot-deep-pit-filled-with-soil-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना-गंगा बैराज हाईवे पर धंसी सड़क की मरम्मत, सात फीट गहरे गड्ढे में हुई मिट्टी भराई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: मंधना-गंगा बैराज हाईवे पर धंसी सड़क की मरम्मत, सात फीट गहरे गड्ढे में हुई मिट्टी भराई

Himanshu Awasthi

Updated Mon, 14 Sep 2026 01:54 PM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 01:54 PM IST







Link Copied



मंधना-गंगा बैराज हाईवे पर भोपालपुरवा गांव के सामने बनियापुरवा चौकी के पास करीब सात फीट गहरा गड्ढा बन गया था। अमर उजाला में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार विभाग हरकत में आया और धंसे हुए स्थान पर मिट्टी की भराई कराकर पैच वर्क (अस्थायी मरम्मत) शुरू कर दिया गया है। ... और पढ़ें

विज्ञापन