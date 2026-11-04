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कानपुर: अंबेडकरापुरम की सड़क बदहाल, गहरे गड्ढे और फैली बजरी से खतरा, 10 साल से मरम्मत का इंतजार

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 AM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 AM IST







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कल्याणपुर के अंबेडकरापुरम जाने वाली सड़क गहरे गड्ढों और फैली बजरी के चलते खस्ताहाल है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब दस वर्षों से सड़क का निर्माण या मरम्मत नहीं हुई है। सड़क किनारे रहने वाले परिवारों को उड़ती धूल और प्रदूषण से रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। ... और पढ़ें

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