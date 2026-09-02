{"_id":"6a98216bf9be8b12df05a08f","slug":"video-kanpur-relief-for-residents-grappling-with-waterlogging-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जलभराव से जूझ रहे लोगों की समस्या का हुआ समाधान, मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिल्हौर में बीते दो दिनों से हो रही बारिश के कारण बिल्हौर रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्थित बलराम नगर नाला चोक हो जाने से रेल पथ और मोहल्ले के कई घरों में जलभराव हो गया था। समस्या को देखते हुए नगर पालिका, बिल्हौर देहात और रेल कर्मियों की संयुक्त टीम ने कड़ी मेहनत के बाद बुधवार को चोक नाला साफ कर जल निकासी बहाल कर दी है। नाला साफ हो जाने से रेल पथ पर भरा पानी निकासी हो गया है। रेल यातायात पूरी तरीके से समान्य हो गया है। नाला की सफाई होने से बलराम नगर मोहल्ले के परेशान दर्जनों घरों में भरा पानी भी उतर गया है। जिससे मोहल्ले के लोगों को राहत महसूस हुई है।

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