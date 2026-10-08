कानपुर: कांशीराम अस्पताल में तीमारदारों को राहत, इमरजेंसी के बाहर लगा नया टीन शेड

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कानपुर के रामादेवी स्थित मान्यवर कांशीराम संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों और तीमारदारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा इमरजेंसी वार्ड के बाहर नया टीन शेड (Shed) लगवा दिया गया है। इससे इलाज कराने आ रहे मरीजों और उनके परिजनों को अब धूप, उमस और बारिश के मौसम में खुले आसमान नीचे बैठने से मुक्ति मिल गई है।

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