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कानपुर: घाटमपुर के बरनाव गांव में बारिश का कहर, कच्चा मकान गिरने से वृद्धा और बेटा घायल

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 10:05 AM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 10:05 AM IST

घाटमपुर में लगातार हो रही बारिश से बरनाव गांव में बुधवार आधी रात एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। इस हादसे में वृद्धा व पुत्र मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों और परिजनों की मदद से दोनों को बाहर निकालकर पतारा सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया। ... और पढ़ें

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