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कानपुर: बारिश से बिगड़ी अलीगढ़ हाईवे की सूरत, जगह-जगह गड्ढे और फैली है बजरी

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 29 Sep 2026 12:26 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 12:26 PM IST







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लगातार बारिश और जलनिकासी व्यवस्था सही न होने की वजह से कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर जगह-जगह सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। कई जगह सड़क उखड़ने की वजह से बजरी हो गई है। मंधना पुलिया के पास गड्ढों की वजह से वाहन चालकों को काफी असुविधा हो गई है। ... और पढ़ें

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