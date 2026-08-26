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कानपुर: रामा यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में छाए राहुल और रोहित गुप्ता, युवाओं को दिया प्रेरणादायक संदेश

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 01:20 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 01:20 PM IST

रामा यूनिवर्सिटी में आयोजित स्टूडेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम में राहुल गुप्ता और रोहित गुप्ता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में दोनों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराते हुए छात्रों के साथ अपने अनुभव और प्रेरणादायक विचार साझा किए, जो उनके सामाजिक और व्यावसायिक योगदान के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। ... और पढ़ें

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