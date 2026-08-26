कानपुर: गंगा बैराज हाईवे पर मिला अज्ञात शव, हत्या या हादसे के एंगल से जांच शुरू, शिनाख्त के प्रयास जारी

कानपुर में गंगा बैराज हाईवे पर बुधवार को एक अज्ञात शव मिलने से प्रशासनिक अमले और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। हाईवे के किनारे शव पड़े होने की सूचना मिलते ही राहगीरों की भीड़ जुट गई और फौरन पुलिस को अवगत कराया गया।

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। काफी तलाश के बाद भी घटनास्थल पर मौजूद लोगों में से कोई भी मृतक की शिनाख्त नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी सुरक्षित रखवा दिया है।