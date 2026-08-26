कानपुर: गंगा बैराज हाईवे पर मिला अज्ञात शव, हत्या या हादसे के एंगल से जांच शुरू, शिनाख्त के प्रयास जारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 26 Aug 2026 10:44 AM IST
सार
Kanpur News: नवाबगंज थाना क्षेत्र में गंगा बैराज हाईवे पर एक अज्ञात शव पड़ा मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आसपास के थानों की मदद से शिनाख्त कराने के साथ ही मौत के कारणों की गहराई से जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
कानपुर में गंगा बैराज हाईवे पर बुधवार को एक अज्ञात शव मिलने से प्रशासनिक अमले और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। हाईवे के किनारे शव पड़े होने की सूचना मिलते ही राहगीरों की भीड़ जुट गई और फौरन पुलिस को अवगत कराया गया।
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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। काफी तलाश के बाद भी घटनास्थल पर मौजूद लोगों में से कोई भी मृतक की शिनाख्त नहीं कर सका, जिसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी सुरक्षित रखवा दिया है।
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शिनाख्त और मौत के कारणों की जांच
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आसपास के सभी थानों में गुमशुदा लोगों की सूचियों का मिलान कराया जा रहा है। इसके साथ ही हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी।