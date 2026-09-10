{"_id":"6aa27bcfe32c1ad42008da68","slug":"video-kanpur-public-outcry-over-kakadev-murder-family-and-locals-hold-candlelight-march-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: काकादेव हत्याकांड में सड़कों पर लोग, परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: काकादेव हत्याकांड में सड़कों पर लोग, परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने निकाला कैंडल मार्च

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 10 Sep 2026 03:13 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 03:13 PM IST







Link Copied



काकादेव के ओम चौराहे पर पेशाब करने से मना करने पर हुई युवक की पीट-पीटकर हत्या के विरोध में परिजनों और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। परिजनों ने आरोपियों को फांसी देने और जल्द गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद मौके पर काकादेव पुलिस तैनात रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन