कानपुर: आयुध निर्माणियों के निगमीकरण के विरोध में किया प्रदर्शन

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आयुध निर्माणियों के निगमीकरण की 5वीं वर्षगांठ पर ऑल इंडिया डिफेंस इम्प्लॉइज फेडरेशन, श्रमिक संघ और एआईएनजीओ समेत प्रमुख यूनियनों के आह्वान पर फील्ड गन फैक्टरी के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया गया। फैक्टरी के कर्मचारियों और कर्मचारी नेताओं ने बाजुओं पर काला बैज बांधकर निगमीकरण के फैसले के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर ऑल इंडिया डिफेंस इम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सौरभ सिंह चौहान, महामंत्री चंद्र भान यादव, संतोष मिश्रा, जावेद हुसैन, दुर्गा दत्त राठौड़, पीयूष परिहार, संतोष यादव, राज सुमन, अनमोल यादव आदि रहे।

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