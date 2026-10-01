कानपुर: किराएदार दंपती ने डुप्लीकेट चाबी से पार किए नगदी और जेवर, रिपोर्ट दर्ज

नौबस्ता के राजीव नगर मछरिया में किराएदार दंपती ने मकान मालिक के कमरे में घुसकर अलमारी के लॉक से 1.20 लाख की नगदी व अन्य सामान पार कर दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों के कुछ न कबूलने पर दोनों को छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद किराएदार दंपती अपना सामान दूसरे मकान में शिफ्ट करने के लिए हटा रहे थे, तो मकान मालिक के लॉकर की ड्युप्लीकेट चाबी मिली। इसपर पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को दोबारा हिरासत में लिया।

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राजीवनगर निवासी वारिस अली ने बताया कि उनके मकान में इरफान और उसकी पत्नी फौजिया किराए का कमरा लेकर रहते थे। बीते 8 सितंबर को दंपती ने उनके कमरे में चुपके से प्रवेश कर अलमारी का लॉकर खोल 1.20 लाख रुपये और अन्य सामान पार कर दिया। जानकारी होने पर यूपी-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपों के आधार पर दंपती से पूछताछ की, लेकिन रात को छोड़ दिया। विज्ञापन



बीते 15 सितंबर को दोबारा पूछताछ की, लेकिन नगदी व अन्य सामान बरामद नहीं हुआ। इसपर दंपती से मकान छोड़ने को कहा। आरोप है कि पुलिस के कहने पर 21 सितंबर को जब किराएदार अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, तो बेड के नीचे डुप्लीकेट चाबी मिली। तब पुलिस भी मौजूद थी, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से दोबारा पूछताछ शुरू की। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल माल की बरामदगी नहीं हुई है। राजीवनगर निवासी वारिस अली ने बताया कि उनके मकान में इरफान और उसकी पत्नी फौजिया किराए का कमरा लेकर रहते थे। बीते 8 सितंबर को दंपती ने उनके कमरे में चुपके से प्रवेश कर अलमारी का लॉकर खोल 1.20 लाख रुपये और अन्य सामान पार कर दिया। जानकारी होने पर यूपी-112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपों के आधार पर दंपती से पूछताछ की, लेकिन रात को छोड़ दिया।बीते 15 सितंबर को दोबारा पूछताछ की, लेकिन नगदी व अन्य सामान बरामद नहीं हुआ। इसपर दंपती से मकान छोड़ने को कहा। आरोप है कि पुलिस के कहने पर 21 सितंबर को जब किराएदार अपना सामान कहीं और शिफ्ट कर रहे थे, तो बेड के नीचे डुप्लीकेट चाबी मिली। तब पुलिस भी मौजूद थी, वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों से दोबारा पूछताछ शुरू की। नौबस्ता इंस्पेक्टर बहादुर सिंह ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल माल की बरामदगी नहीं हुई है।

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