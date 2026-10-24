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कानपुर: शॉर्ट सर्किट से चली गई बिजली, चिंगारी निकलने से बाल-बाल बचा युवक

Shikha Pandey

Updated Sat, 24 Oct 2026 09:32 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 09:32 PM IST







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चकेरी थानाक्षेत्र के रामादेवी चौराहे के पास शनिवार को शॉर्ट सर्किट हो गया। इस दौरान थाने की बिजली चली गई। चिंगारी निकलने से अफरातफरी मच गई। इस दौरान एक युवक बाल-बाल बच गया। ... और पढ़ें

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