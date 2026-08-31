{"_id":"6a95938b081d2be932079b83","slug":"video-kanpur-potholes-on-mainawati-marg-devotees-visiting-iskcon-on-janmashtami-will-face-difficulties-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मैनावती मार्ग पर गड्डे, जन्माष्टमी पर इस्कॉन जाने वाले श्रद्धालुओं को होगी समस्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार को मैनावती मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर शहरभर से हजारों की संख्या में भक्त इस्कॉन मंदिर पहुंचते है। यहां आने के लिए मैनावती मार्ग पर जगह जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। कई जगह सड़क टूटी भी है। गड्डों की वजह से रात में इस सड़क पर आवागमन की काफी दिक्कतें होती हैं।

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