{"_id":"6ab93feaa16bf6fd4e0819da","slug":"video-kanpur-pledge-taken-to-spread-bhagat-singhs-ideas-to-the-masses-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: भगत सिंह के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लाटूश रोड स्थित भगत सिंह मार्केट में रविवार को माकपा और सहयोगी संगठनों एसएफआई व डीवाईएफआई ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती मनाई। इस दौरान वक्ताओं ने उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया। माकपा नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और एसआईआर प्रक्रिया रोकने की मांग रखी। उमाकांत, मोहम्मद वसी, गोविंद नारायण, महबूब आलम, जुनैद मंसूरी, मरियम जमील, मोहम्मद अदनान, राम प्रकाश राय, राजीव खरे, अमित केसरवानी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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