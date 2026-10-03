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कानपुर: थाने के सामने उड़ती रहीं आदेशों की धज्जियां, गांधी जयंती पर खुलेआम बिकी शराब

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 03 Oct 2026 10:11 AM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 10:11 AM IST







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रामादेवी और जेके चौराहे स्थित अंग्रेजी व देशी शराब के ठेकों से दिनभर टट्टर के नीचे से अवैध रूप से शराब बेची गई। मनमाने दामों पर 50 रुपये अतिरिक्त वसूल कर बोतलें बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आबकारी और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। ... और पढ़ें

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