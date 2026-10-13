{"_id":"6acdcbc6e9d74b01f804079b","slug":"video-kanpur-old-bithoor-community-toilet-dilapidated-due-to-lack-of-maintenance-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: देखरेख के अभाव में जर्जर हुआ पुराना बिठूर का सामुदायिक शौचालय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पुराने बिठूर में देखरेख के अभाव में सामुदायिक शौचालय जर्जर हो गया है। रखरखाव न होने से शौचालय की हालत खराब होती जा रही है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई और नियमित देखरेख पर जोर दिया जाता है, लेकिन यहां जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते शौचालय बदहाल है। शौचालय परिसर में झाड़िया उग आई हैं।

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