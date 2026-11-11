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कानपुर: कल्याणपुर थार एक्सीडेंट में नया मोड़, आरोपी गीत सचान बोली- मैंने नहीं, सड़क के गड्ढों ने ली जान

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 11 Nov 2026 01:10 PM IST Updated Wed, 11 Nov 2026 01:10 PM IST







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कानपुर के कल्याणपुर में थार हादसे की आरोपी युवती गीत सचान का बयान सामने आया है। आरोपी युवती ने हादसे की वजह अपनी लापरवाही को नकारते हुए सड़क पर बने गड्ढों को जिम्मेदार ठहराया है। ... और पढ़ें

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