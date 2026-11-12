{"_id":"6af605137a80d82d840d11e5","slug":"filth-and-sewage-water-at-chhath-ghats-arrangements-for-cleanliness-and-lighting-also-inadequate-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आस्था पर संकट: छठ घाटों पर गंदगी और सीवर का पानी, सफाई और रोशनी की व्यवस्था भी अधूरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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नगर निगम का दावा है कि उसके सीमा क्षेत्र में चिह्नित सभी 45 तालाबों और घाटों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बृहस्पतिवार शाम से सिंचाई विभाग की मदद से पानी भी छोड़ा गया, ताकि गंदगी बाहर निकल सके और तालाबों में साफ पानी पहुंच सके। हालांकि, जमीनी स्थिति इससे अलग नजर आ रही है। सीटीआई नहर छठ पूजा घाट पर अब भी गंदगी फैली हुई है। दबौली में प्रकाश विद्या मंदिर के पास नहर की सफाई का काम चल रहा है, लेकिन उसमें गंदगी के साथ सीवर का पानी बह रहा है। विज्ञापन



बताया गया कि वार्ड-02 के विवेकानंद क्षेत्र में कुछ लोगों ने अपने घरों की सीवर लाइन नहर से जोड़ रखी है। नहर में पानी का प्राकृतिक बहाव नहीं होने से सीवर का गंदा पानी जमा हो रहा है और इसकी स्थिति नाले जैसी हो गई है। भोजपुरी महासभा एवं केंद्रीय छठ पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह गहमरी ने बृहस्पतिवार को यहां सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि नहर में सीवर का पानी भरा होने पर व्रती महिलाएं उसमें खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे देंगी? उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की आस्था और स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि समस्या दूर नहीं हुई तो नगर आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। वहीं, पनकी नहर की सफाई के बावजूद वहां विसर्जित मूर्तियों और पूजन सामग्री का ढेर लगा हुआ है। विज्ञापन विज्ञापन



नगर निगम का दावा है कि उसके सीमा क्षेत्र में चिह्नित सभी 45 तालाबों और घाटों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बृहस्पतिवार शाम से सिंचाई विभाग की मदद से पानी भी छोड़ा गया, ताकि गंदगी बाहर निकल सके और तालाबों में साफ पानी पहुंच सके। हालांकि, जमीनी स्थिति इससे अलग नजर आ रही है। सीटीआई नहर छठ पूजा घाट पर अब भी गंदगी फैली हुई है। दबौली में प्रकाश विद्या मंदिर के पास नहर की सफाई का काम चल रहा है, लेकिन उसमें गंदगी के साथ सीवर का पानी बह रहा है।बताया गया कि वार्ड-02 के विवेकानंद क्षेत्र में कुछ लोगों ने अपने घरों की सीवर लाइन नहर से जोड़ रखी है। नहर में पानी का प्राकृतिक बहाव नहीं होने से सीवर का गंदा पानी जमा हो रहा है और इसकी स्थिति नाले जैसी हो गई है। भोजपुरी महासभा एवं केंद्रीय छठ पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह गहमरी ने बृहस्पतिवार को यहां सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सवाल उठाया कि नहर में सीवर का पानी भरा होने पर व्रती महिलाएं उसमें खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य कैसे देंगी? उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की आस्था और स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए नाराजगी जताई। चेतावनी दी कि समस्या दूर नहीं हुई तो नगर आयुक्त कार्यालय पर धरना दिया जाएगा। वहीं, पनकी नहर की सफाई के बावजूद वहां विसर्जित मूर्तियों और पूजन सामग्री का ढेर लगा हुआ है। छठ महापर्व की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है, लेकिन शहर के कई पूजा घाटों और तालाबों पर अब भी गंदगी और अव्यवस्थाएं बनी हुई हैं। कहीं नहर में घरों का सीवर बह रहा है तो कहीं विसर्जित मूर्तियों और पूजन सामग्री का ढेर लगा है। कुछ घाटों पर गहरे गड्ढे भी हादसों को दावत दे रहे हैं। शहर में पूर्वांचल और बिहार के करीब आठ लाख लोग छठ पूजा करते हैं। इसके बावजूद कई प्रमुख घाटों की बदहाली श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है।

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कहीं गंदगी तो कहीं हादसे का खतरा

गंगापुर स्थित बाबा पातालेश्वर महादेव मंदिर के पास अमृत तालाब में गंदगी भरी है। वार्ड-63 के पार्षद दुर्गा प्रसाद गुप्ता ने बताया कि यहां हर साल हजारों श्रद्धालु छठ पूजा करने आते हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने निरीक्षण तक नहीं किया। घाट पर न तो रोशनी की व्यवस्था है और न ही साफ-सफाई कराई गई है। दूसरी ओर, अर्मापुर स्थित बड़ी नहर के छठ पूजा घाट के ठीक पीछे कई दिनों से बड़ा और गहरा गड्ढा खुदा पड़ा है। पर्व पर यहां भारी भीड़ जुटती है। ऐसे में यह गड्ढा किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है।



22 साल बाद कच्चे घाट को मिला नया स्वरूप

अर्मापुर पूर्वांचल छठ पूजा समिति की ओर से केंद्रीय विद्यालय नंबर-2 के सामने छठ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। यहां करीब 22 वर्षों से कच्चे घाट पर पूजा होती रही है। इस बार आयुध निर्माणी प्रशासन ने अस्थायी निर्माण की अनुमति दी है। इसके बाद नगर निगम की ओर से करीब 150 मीटर लंबा और 13 फीट चौड़ा छठ घाट बनाया जा रहा है। समिति ने इस पहल के लिए महापौर प्रमिला पांडेय, विधायक सुरेंद्र मैथानी और पार्षद नीरज कुरील का आभार जताया है। मौके पर समिति अध्यक्ष धर्म दुबे, संस्थापक शंभूनाथ दुबे और कार्यक्रम संयोजक नागेंद्र पांडेय मौजूद रहे।



